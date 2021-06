A BMW apresentou todos os detalhes do novo i4 num evento digital que decorreu ontem (1 de junho). Este que será o modelo 100% elétrico semelhante ao “irmão a combustão” BMW Série 4 Gran Coupé, vai chegar a Portugal em fevereiro de 2022 e será comercializado, numa primeira fase, em duas versões distintas. Em primeiro lugar, e talvez o principal destaque do modelo, falamos da versão i4 M50. Tal como o nome indica, estamos perante o primeiro BMW M 100% elétrico, um marco histórico para a marca.

O BMW i4 M50 está equipado com dois motores elétricos, um por eixo, que garantem uma potência combinada de 544 cv e 795 Nm de binário. Com estes valores é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos. Já a autonomia chega aos 510 km segundo o ciclo WLTP. Esta versão diferencia-se por um visual mais desportivo face à versão base do i4 e tem um preço base de 71900 €.

Passando para a versão mais acessível, o BMW i4 eDrive40, encontramos apenas um motor elétrico, instalado no eixo traseiro, que garante uma potência de 340 cv. Pode ser menos potente, contudo, é a variante com mais autonomia ao permitir percorrer até 590 km com um único carregamento. Neste caso o preço base é de 60500€.