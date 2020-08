O carro, largamente baseado no Série 3, adotará o nome do primeiro modelo elétrico da BMW, o i3 e será rival do Tesla Model 3.

A casa de Munique levou os testes de desenvolvimento para o Sul da Europa, mais concretamente, Espanha e por isso os nossos colegas do sítio motor.es “apanharam” o carro em andamento e foi possível ver um pouco do interior.

Como dissemos, o i3 será uma berlina 100% elétrica à qual a BMW entregou uma missão simples: fazer frente ao Tesla Model 3. Como se pode ver nas fotos do sítio motor.es, podemos vislumbrar o interior, especialmente a zona do painel de instrumentos e a arte superior do tabliê. Percebe-se que seguirá a ideia lançada pelo protótipo iNext, ou seja, terá dois enormes ecrãs para o painel de instrumentos e para o sistema de info entretenimento.

As fotos do exterior revelam uma carroçaria semelhante à de um Série 3 e a mesma camuflagem de avistamentos anteriores. Mas serão coisas circunstanciais pois o carro será a alternativa elétrica do Série 3.

Por baixo do manto reside a maior diferença com a presença da quinta geração do sistema eDrive de motorização 100% elétrica. Esta alojado no eixo traseiro, por isso terá tração traseira, entregará 258 CV e terá uma bateria de iões de lítio com 60 kWh que permitirá uma autonomia de 450 km, debaixo do protocolo WLTP. Naturalmente que o i3 terá outras versões, certamente, mais potentes e com maior capacidade da bateria, acredita-se.