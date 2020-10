A BMW decidiu tornar a atual geração do Série 1 num modelo de tração dianteira, ao contrário dos antecessores que eram tração traseira. Ao início gerou alguma polémica, mas hoje parece ter sido aceite pela grande maioria dos fãs da marca. Hoje a BMW apresentou o 128ti, um carro que se posiciona antes do M135i e pretende competir com carros como Volkswagen Golf GTI ou Ford Focus ST. Para além disso, é o primeiro BMW em mais de 20 anos a recuperar a sigla ti.

Esta versão está equipada com o motor quatro cilindros 2.0 litros turbo que debita 265 cavalos e 400 Nm de binário. Associado à transmissão automática de Steptronic Sport de oito velocidades, acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,1 segundos. Para além disso, o 128ti vem com suspensão M Sport de série e, deixa assim, o desportivo 10 mm mais baixo do que um Série 1 normal. Está ainda munido de diferencial Torsen que ajuda a garantir mais estabilidade e tração em curva.

No interior destaque para alguns detalhes exclusivos como é o caso da sigla ti bordada, por exemplo, no compartimento de arrumação central. Tudo o resto é idêntico às versões base do novo BMW Série 1. As primeiras unidades chegam ao mercado em novembro de 2020, mas o preço ainda não é conhecido. Contudo, será inferior aos 60 670€ do BMW M135i xDrive.