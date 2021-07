O novo Bentley Flying Spur Hybrid junta-se à gama como a versão mais “amiga” do ambiente. Agora, o modelo passa a ter motores V6 híbrido plug-in, V8 e W12.

A Bentley decidiu aumentar a gama do Flying Spur com uma nova variante híbrida plug-in. Equipado com o motor V6 de 2.9 litros, acompanhado por um motor elétrico, debita uma potência combinada de 544 cv e 750 Nm de binário. Com estes números é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,3 segundos, contudo, o principal ponto a favor desta solução é a possibilidade de ter consumos mais contidos do que as variantes V8 e W12, bem como, andar em modo elétrico. Neste capítulo, a bateria de 14.1 kWh garante uma autonomia de até 40 km.

Face às versões a combustão pura, o Hybrid diferencia-se em pequenos detalhes como é o caso dos logos específicos desta versão, um modo EV no seletor de modos de condução no habitáculo e quatro saídas de escape. O sistema de infotainment ganha ainda serviços conectados específicos desta versão híbrida plug-in, onde se inclui a ativação remota de carregamento ou pré-condicionamento do habitáculo. Por fim, o novo Bentley Flying Spur Hybrid chega aos mercados no final de 2021. O preço ainda não foi revelado, mas é esperado que seja ligeiramente inferior ao da versão com motor V8.