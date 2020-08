Depois de renovar a gama Bentayga, chegou agora a vez do SUV mais veloz do mundo, o Bentayga Speed, ser atualizado.

Debaixo do capô está o motor W12 com 6.0 litros duplo turbo com 626 CV e 900 Nm entre as 1500 e 5000 rpm, acoplado a uma caixa automática de 8 velocidades. Consegue chegar dos 0-100 km/h em 3,9 segundos tendo uma velocidade máxima de 306 km/h.

Para que todo este poderio pudesse ser utilizável e uma forma mais responsável, a Bentley reviu a unidade central de controlo (ECU) para ser possível desativar uma bancada de cilindros (seis no caso) e pode optar por uma ou outra bancada, sempre segundo as informações dos sensores do motor, reduzindo, assim, as temperaturas e impedindo que o sistema possa entrar em esforço e criar picos de emissões. E se rolar em 5ª ou 8º velocidade e tirar o pé do acelerador, o sistema desliga o conversor de binário e o motor passa a funcionar ao ralenti.

As alterações no exterior são as mesmas do “restyling” feito ao Bentayga, mantendo o Bentley Dynamic Ride com barras estabilizadoras ativas graças à tecnologia de 48 volts, o sistema de vectorização de binário foi recalibrado, há a opção por travões de carbono cerâmica. Tem jantes de 22 polegadas e uma lista de opcionais que tem tudo e mais alguma coisa. E o que não tiver, é questão de pedir. Tudo depende do tamanho da carteira. O interior recebe as alterações previstas para o Bentayga, que são poucas, centradas nos revestimentos. Já totalmente novo é o painel de instrumentos digital totalmente personalizável.

O Bentley Bentayga Speed “Black Specification torna todos os cromados em preto brilhante ou fibra de carbono, tem barras no tejadilho pretas, jantes de 22 polegadas… pretas e as saídas de escape são… pretas.