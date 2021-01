Em Portugal já temos algumas versões do novo Audi A3 à venda, contudo, a gama ainda não está completa. De facto, falta o topo de gama RS3 Sportback um desportivo que pretende fazer frente ao Mercedes-AMG 45 S. Se até agora tem sido mantido em segredo, as mais recentes fotos “espias” mostram o veículo aparentemente sem qualquer tipo de camuflagem.

Estas imagens que surgiram nas redes sociais mostram as típicas ponteiras de escape ovais que diferenciam o RS3 Sportback das restantes versões, bem como um visual agressivo e desportivo. De um modo geral, não há grandes surpresas no exterior, nem debaixo do capot. O modelo alemão mantém o motor cinco cilindros de 2.5 litros turbo a gasolina, mas desta vez com 420 cavalos de potência, o que o deixa no mesmo patamar de potência do rival alemão da Mercedes-AMG.

Foto: reprodução