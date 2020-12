Novo Audi RS3 deverá superar a barreira dos 400 cavalos

O novo Audi RS 3 só deverá ser apresentado no início no segundo semestre de 2021, mas tudo indica que manterá a mítica configuração do motor de cinco cilindros. Para além disso, a potência deverá exceder os 400 cavalos. Por isso, se é fã do modelo, pode estar descansado. Aliás, um dos responsáveis máximos da