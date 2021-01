Novo Alfa Romeo Tonale poderá ser apresentado em setembro

O novo Alfa Romeo Tonale, SUV que a marca italiana quer posicionar abaixo do Stelvio, deverá ser apresentado oficialmente durante o mês de setembro. O Tonale tem já uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, mesmo antes de chegar ao mercado, pois é nele que estão depositadas as grandes esperanças para alavancar as vendas da