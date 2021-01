Quando se fala de marcas de luxo, encontramos produtos que vão bastante além de um simples automóvel. Um dos fabricantes que é reconhecido pela excentricidade dos acessórios que produz é a Rolls-Royce que decidiu lançar um novo equipamento para quem quer sentir o conforto de um banco de couro, não só no interior do veículo, como também fora dele. O denominado Pursuit Seat é, na essência, um banco fabricado de forma artesanal com recurso a materiais como fibra de carbono, alumínio polido ou couro. O principal objetivo desta peça é garantir aos clientes a exclusividade e comodidade que a marca defende.

O novo banco é uma espécie de recriação contemporânea do tradicional banco portátil da Bespoke Collective. Para além disso, é fácil de transportar, como podemos ver pelas imagens da galeria em cima, e a Rolls-Royce garante que tem um peso ótimo. É ainda ajustável em altura e tem, inclusive, uma bolsa discreta para guardar o que quiser. Por fim, toda esta exclusividade e comodidade tem um preço: 7200 mil euros antes de impostos.