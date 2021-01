Com 720 cavalos, é impossível dizer que falta potência ao Ferrari F8 Tributo. No entanto, a Novitec, conceituada preparadora alemã, decidiu criar uma preparação especial para o supercarro italiano para quem quer um pouco mais do que uns “meros” 720 cv. O motor V8 de 3.9 litros recebeu uma nova afinação da ECU e um sistema de escape de alta performance, o que ajudou a chegar aos 802 cavalos e 898 Nm de binário. Com estes valores, o F8 ultrapassa os 340 km/h e acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,6 segundos.

Mais do que um simples aumento de potência, a Novitec também realizou modificações às linhas com que o Ferrari F8 Tributo sai de fábrica. De facto, recebe alguns apêndices aerodinâmicos em fibra de carbono exposta e um acabamento brilhante. O toque final são as jantes Vossen de 21 polegadas na dianteira e 22 na traseira e uma nova afinação de suspensão que reduz a altura ao solo em 35 mm.

Fonte: Novitec