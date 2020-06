A oitava geração da pick up Hilux está a ser ultimada com muito cuidado e para que a carrinha ganhe força, foi promovida por Fernando Alonso.

A Hilux vai receber várias alterações em termos de estilo para a tornar mais moderna, ficando com um estilo mais em linha com modelos como o Toyota RAV4 ou o novo Highlander.

Mas a maior novidade será a chegada de um motor de 2.8 litros, que se junta a uma suspensão revista para melhor comportamento, e a uma fiabilidade que a Toyota quer manter lendária e real.

Para promover a Hilux, a Toyota deitou mão a Fernando Alonso e lado a lado com a Hilux do Dakar 2020, deixou o espanhol promover a carrinha. “A Hilux é um ícone e sempre fui um adepto da pick-up da Toyota. Foi giro testar a nova Hilux num terreno desafiador e levá-la aos limites. O novo motor funciona muito vem e a nova suspensão é brilhante. Mesmo quando puxamos por ela, o conforto está lá.” Palavras de Fernando Alonso sobre o modelo que será revelado lá mais para o final do ano.