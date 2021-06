Volkswagen ID.4 1st – Ensaio Teste Texto: Guilherme André Elétrico a pensar na família Depois do ID.3, a Volkswagen apostou no ID.4 para atacar um segmento SUV com uma carroçaria mais familiar. Neste ensaio tivemos a versão 1st, a edição especial de lançamento do modelo alemão, equipado com a bateri