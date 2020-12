O Grupo Hyundai está a investir forte nos elétricos e, a pensar na nova geração, apresentação a plataforma modular E-GMP. Criada apenas para veículos elétricos vai ser utilizada em vários modelos da Hyundai, Kia e Genesis, desde hatchbacks a SUV. Esta nova solução faz parte da estratégia do Grupo que se compromete a lançar 23 novos modelos elétricos até 2025.

O que é que esta plataforma oferece? Em primeiro lugar, oferece até 310 milhas de autonomia (cerca de 498 km de autonomia), mas não se fica por aqui. Para além disso, permite o carregamento a 800V, algo que neste momento só é conseguido pelo Porsche Taycan. Feitas as contas, é possível carregar o veículo até aos 80% em 18 minutos quando recorrendo a um posto de carregamento de 350 kW. No entanto, esta arquitetura também é compatível com 400V, graças à tecnologia que ajusta a capacidade de carga, algo que é, segundo a Hyundai, a primeira patenteada no mundo.

O Grupo sul-coreano acrescenta ainda que as baterias têm mais 10% de densidade energética do que as utilizadas nos veículos elétricos atualmente à venda. Isto só é possível devido a um sistema de refrigeração mais compacto que recorre a óleo ao invés de água.

Quanto ao motor, os clientes podem esperar um crescimento de 70% na velocidade máxima permitida e a potência vai ser transmitida às rodas traseiras de série. Porém, os veículos com esta plataforma vão ter a opção de um segundo motor no eixo dianteiro que oferece tração integral. “Hoje, os novos Hyundai e Kia elétricos com tração dianteira já estão entre os mais eficientes dos seus segmentos. Com a tração traseira da E-GMP, estamos a aumentar a nossa liderança tecnológica em segmentos onde os consumidores procuram dinâmica de condução excelente e eficiência extraordinária”, afirma Albert Biermann, líder da pesquisa e desenvolvimento da Hyundai Motor.