A Mitsubishi anunciou uma parceria a pensar nos fãs de campismo, mas também da pick-up L200. De facto, o acordo com a GentleTent, empresa dedicada à criação de produtos de campismo, vai acrescentar uma tenda desdobrável nas pick-up L200. Esta solução que apenas será vendida em alguns mercados, é dividida por dois tipos de produtos. A Pickup GT (L200 prateada), é uma tenda de grandes dimensões com um peso total de 27 kg, enquanto a Roof GT (L200 azul) é de menores dimensões e, por isso, pesa 25 kg. Em ambas os clientes podem contar com uma solução insuflável e, para ajudar a encher, há um compressor a ar.

Contudo, esta parceria não é meramente uma tenda. A Mitsubishi pensou em tudo e também inclui soluções de campismo para os clientes. Destaque para a inclusão de um fogão a gás, sanita, caixa de ferramentas, depósito de água, tomada de 12V e vários espaços de armazenamento. Em suma, estão reunidas as condições para um fim de semana de aventura, não só pelas capacidades todo-o-terreno da pick-up, mas também pelas comodidades de campismo. Para já não sabemos se estas soluções vão chegar ao mercado português, mas sabemos que na Alemanha o preço começa nos 3600€ na tenda Roof GT.