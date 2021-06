A 11ª geração do Opel Astra entra na reta final de testes antes da apresentação que está marcada para as próximas semanas.

O Opel Astra será vai chegar à 11ª geração e, neste momento, encontra-se nos últimos testes antes de ser revelado ao público. O compacto alemão do Grupo Stellantis passou por zonas remotas do norte da Europa em estradas geladas e no ar gelado da região da Lapónia. Para além disso, realizou ainda provas dinâmicas nas pistas do Centro de Testes de Dudenhofen, Alemanha. “O exigente programa de testes do novo Astra está a correr excecionalmente bem”, revela Mariella Vogler, Engenheira-Chefe do Opel Astra.

“A equipa de desenvolvimento – que, refira-se, conta com mais engenheiros do que nunca – criou uma nova geração Astra excecionalmente atraente e dinâmica que irá entusiasmar os nossos clientes”, acrescentou. Ao mesmo tempo que os protótipos de desenvolvimento são conduzidos no extremo Norte, em Dudenhofen e na via pública, dentro e fora da Alemanha, outros exemplares são também submetidos a intensivos testes em bancos de ensaio e em laboratórios existentes em Rüsselsheim. Por fim, apesar da marca alemã não revelar uma data especifica da apresentação, refere que a mesma irá acontecer em algumas semanas.