Estamos a poucos dias de conhecer a nova geração do BMW Série 2 Coupé, carro esse que vai ser apresentado ao público no Goodwood Festival of Speed deste ano. O coupé vai ser acompanhado pelos novos BMW i4, iX e o BMW M5 CS. A nova geração mantém a tradicional tração traseira, ao contrário do que acontece com o Série 2 Gran Coupé, e vai ter versões com o motor seis cilindros em linha a gasolina da marca alemã. Como foi reconhecido na anterior geração, o Série 2 vai continuar a ser uma proposta feita para quem gosta de conduzir. Por fim, de relembrar que o Goodwood Festival of Speed decorre entre os dias 8 e 11 de julho de 2021 e vai ter público nas bancadas.