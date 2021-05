A Ford revelou a nova Ranger Raptor Special Edition, uma versão limitada que pretende dar um estilo ainda mais agressivo à pick-up norte-americana. Para tal, as principais alterações face à versão base da Ranger Raptor acontecem ao nível estético, como é o caso das faixas duplas em preto mate com rebordos em linhas de contraste a vermelho que percorrem capot, tejadilho, laterais inferiores da carroçaria e porta da bagageira. Desta ainda para os ganchos de reboque dianteiros em vermelho e um acabamento em preto mate nos para-choques, puxadores das portas e grelha.

“A nova Ranger Raptor Special Edition confere um estilo ainda mais agressivo à nossa pick-up de referência, com detalhes exteriores únicos e melhoramentos no interior que tornam a nossa pick-up de elevado desempenho ainda mais distinta e atraente”, refere Stefan Muenzinger, Diretor da Ford Performance na Europa.

Passando para o interior, a Ford Ranger Special Edition apresenta-se com costuras vermelhas no volante, painel de instrumentos e painéis das portas, enquanto os bancos são revestidos em couro de série. De um modo geral, é semelhante à Ranger Raptor base, mas com detalhes exclusivos e únicos desta edição especial.

Quanto a motor, nada muda. Assim, a Special Edition recorre ao bloco Diesel EcoBlue de 2.0 litros biturbo que debita 213 cv e 500 Nm de binário, motor esse acoplado à transmissão automática de 10 velocidades. Ainda ao nível mecânico, de referir a inclusão da suspensão específica que utiliza triângulos duplos em alumínio à frente a multibraços atrás. Os amortecedores FOX contam com sistema de gestão ativa do amortecimento e as jantes estão equipadas com os pneus cardados General Grabber AT3. Por fim, a nova Ford Ranger Raptor Special Edition chega aos mercados europeus em outubro de 2021.