A BMW já deu certezas de que esta geração do Série 3 vai conhecer, pela primeira vez, uma M3 Touring. A tão aguardada carrinha desportiva é cada vez mais uma realidade e, para suscitar o interesse dos possíveis clientes, a BMW decidiu fazer um pequeno vídeo do modelo ainda camuflado.

Para além do visual agressivo, o principal destaque tem de ser dado à utilização da controversa grelha dianteira utilizada, por exemplo, no novo M4. Relativamente ao motor, é esperado que esteja equipada com o mesmo motor utilizado no M3 sedan, ou seja, o seis cilindros em linha com 3.0 litros. A potência deve, igualmente, ser idêntica, ou seja, a rondar os 500 cavalos, contudo, temos de esperar por confirmações oficiais. Por fim, este pequeno vídeo estilo teaser serviu para mostrar que as quatro ponteiras de escape emitem um som que deixa “água na boca”.