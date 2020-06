Aquele que será a cherneira para o futuro da Nissan, está a poucas semanas de ser, finalmente, revelado e espantar toda a gente. Isto porque o carro fnal será muito igual ao protótipo que tem sido mostrado.

Quando o AUTOMAIS esteve no Japão, por ocasião do Salão de Tóquio, teve o privilégio de ver todas as novidades que a casa nipónica estava a preparar para o futuro. Destacou-se o Ariya, cujo protótipo foi exibido no certame da capital japonesa.

Na altura não foi possível dizer nada sobre os modelos vistos, mas com a aproximação da revelação do modelo, podemos dizer que o carro definitivo será muito semelhante ao protótipo, marcando uma enorme clivagem face ao que a Nissan apresentou até ao momento.

O rival do novo Tesla Model Y, será apresentado no dia 15 de julho e será um carro global, inaugurando a nova linguagem de estilo da Nissan que estará evidente nos próximos modelos, muitos deles derivados do Ariya e, sempre, com motorização elétrica. Terá disponível a versão 2.0 do sistema ProPilot com autonomia de nível 3.