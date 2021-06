A Nissan anunciou que a Navara vai sair de cena na Europa. De acordo com o fabricante, citado pela Automotive News, “a produção da atual geração da Nissan Navara para os mercados europeus vai terminar quando a fábrica de Barcelona fechar em dezembro de 2021, e as vendas vão terminar no decorrer de 2022”. A Nissan justifica esta medida ao referir em comunicado que “isto reflete o declínio do segmento das pick-up na Europa e a mudança dos nossos clientes das pick-ups para a nossa gama de carrinhas modernas e eficientes”.

Renovada em novembro de 2020, a Nissan Navara ganhou argumentos e uma nova versão. No exterior, recebeu uma nova grelha com moldura prateada, enquanto o para-choques foi redesenhado. Para além disso, recebeu novos faróis LED e o nome Navara passou para a tampa da mala. Em Portugal, o preço começa nos 29977€ (N-Connecta Business) e vai até aos 40524€ (N-Guard 2.0).

Fonte: Automotive News