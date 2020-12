O Nissan Qashqai já estava a pedir uma atualização e essa está prevista para 2021. Enquanto esperamos por todas as informações e fotos do exterior, a Nissan decidiu revelar novas informações do interior. De acordo com o construtor japonês, podemos esperar um SUV ainda mais prático e com as tecnologias mais recentes. Começando por dimensões, a Nissan refere que a terceira geração do Nissan Qashqai vai ser 35 mm mais comprido e 30 mm mais largo, ou seja, mantém praticamente as medidas da geração anterior. Porém, indicam ainda que as quotas de espaço vão melhorar, sem esquecer a bagageira que passa para 504 litros, um crescimento impressionante de 74 litros face ao antecessor.

Passando para tecnologia, o condutor vai ter à frente um painel de instrumentos de 12,3 polegadas que se encontra associado a um head-up display de 10,8 polegadas que garante, segundo a Nissan, a maior imagem do segmento. Para além disso, recorreram à Bandai Namco, empresa que cria videojogos, para desenvolver os mais variados sons de aviso. Ao centro do tablier encontramos um ecrã de 9 polegadas com o mais recente sistema de infotainment que garante conectividade Apple CarPlay e Android Auto.

No que diz respeito a novidades, os bancos dianteiros têm agora função de massagem, o primeiro do segmento de acordo com a Nissan. Com este tipo de funcionalidades a marca nipónica pretende seduzir os clientes com carros de maiores dimensões que pretendem algo mais em conta ao oferecer um nível de conforto similar.