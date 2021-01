A Nissan decidiu revelar novas informações sobre as motorizações da próxima geração do SUV Qashqai. Uma das grandes novidades é o novo sistema ePower Hybrid, tecnologia essa que já mostrou ser bastante popular no Japão, mas que vai só vai chegar à Europa no Qashqai. De um modo geral, este sistema não se pode considerar híbrido plug-in, mas por outro lado também não é um híbrido normal. Isto porque, o motor não está diretamente conectado às rodas, mas sim à bateria que, posteriormente, alimenta o motor elétrico que faz andar o veículo.

Ao contrário do mercado japonês que utiliza um motor de 1.2 litros, para a Europa a Nissan escolheu um maior e mais potente 1.5 litros a gasolina. Tudo isto é acompanhado por um motor elétrico de 140 kW (190 cavalos). De um modo geral este carro denominado híbrido, conduz-se, segundo a Nissan, como um carro elétrico tradicional, sem os constrangimentos de ter de esperar horas para que o carro tenha a bateria completa. Basta fazer a habitual deslocação até à bomba de combustível.

Por outro lado, o Nissan Qashqai vai manter motores mais tradicionais como é o caso do 1.3 litros turbo, o mesmo utilizado em alguns modelos da marca nipónica, mas também da Renault e Mercedes. Contudo, no caso do Qashqai todas as versões vão estar equipadas com um sistema mild hybrid de 12V e com duas potências distintas: 140 ou 158 cavalos. Por fim, de relembrar que o SUV nipónico é apresentado ainda este ano.