O Nissan Qashqai está prestes a ser apresentado e, enquanto a marca nipónica realiza os últimos testes do novo SUV, decidiram revelar várias informações sobre o mesmo. Em primeiro lugar, destaque para a nova plataforma CMF-C. Isto significa que o Qashqai será o primeiro modelo a utilizá-la na Europa. Quanto ao design, apesar de toda a fita que esconde a carroçaria, percebemos que terá uma dianteira em linha com o que conhecemos no novo Juke. No que diz respeito a materiais de construção, a Nissan destaca o portão traseiro fabricado em material compósito, algo nunca antes visto no modelo, o que ajuda a poupar 2,6 kg no peso final. No total, a terceira geração do SUV será 60 kg mais leve e 41% mais firme do que o antecessor, o que deve melhorar o conforto e condução.

Graças a esta nova plataforma, o Qashqai recebe ainda uma suspensão McPherson atualizada na dianteira. Caso seja a versão de tração dianteira e rodas de 19 polegadas, a configuração traseira é barra de torsão, enquanto na tração integral e jantes de 20 polegadas, recebe suspensão multibraços avançada.

Passando para motores, as grandes novidades remetem para eletrificação. Assim, o Qashqai recebe um novo motor 1.3 litros a gasolina com tecnologia mild hybrid. O sistema de 12V incorpora uma bateria de lítio instalada no fundo do veículo. A Nissan acrescenta que, comparado com os híbridos convencionais, o Qashqai recebe um motor elétrico e-Power com o mesmo tamanho aos utilizados nos elétricos puros, o que vai oferecer “resposta instantânea de aceleração popular entre os consumidores de elétricos”.

A isto tudo, é de esperar um grande recheio tecnológico no interior, com destaque para a mais recente geração do assistente de condução ProPilot. Por fim, a Nissan anuncia que vai apresentar esta terceira geração do Qashqai na primavera de 2021 e tem como principal objetivo manter-se como uma referência no segmento SUV.

Fonte: Nissan