O Nissan Leaf de 2021 está disponível com as baterias de 40 e 62 kWh em três níveis de equipamento.

A Nissan deu início ao período de vendas do Leaf renovado para 2021. O principal destaque passa pela inclusão do novo “Acoustic Vehicle Alerting System” (AVAS), que é denominado pela marca nipónica como “Canto”. Este foi concebido para transmitir sons artificiais de condução, alertando assim os restantes utilizadores da estrada. “A segurança das pessoas é fundamental, não só para aqueles que se encontram ao volante, mas também para quem se encontra em torno do automóvel”, afirmou Marco Fioravanti, vice-presidente regional de Planeamento de Produto da Nissan AMIEO. “À medida que o mundo se torna cada vez mais eletrificado, este novo som irá em breve fazer parte da sonoridade das nossas estradas, como a assinatura sonora da Nissan, aproximando-nos do nosso objetivo de uma experiência de condução com zero fatalidades”.

Quanto ao “Canto”, este foi desenvolvimento por engenheiros e produtores de som no Centro técnico da Nissan Europa e foi criado para garantir que varia de tom e timbre dependendo da força de aceleração, desaceleração ou até marcha-atrás. Ativado automaticamente quando se circula a velocidades até 30km/h, o “Canto” complementa cuidadosamente o espaço envolvente e é claramente audível, sem ser demasiado alarmante para os peões, moradores e passageiros.

Passando para o Nissan Leaf de 2021, este será oferecido em Portugal com baterias de 40 e 62 kWh nas versões Acenta, N-Connecta e Tekna. Os preços recomendados começam nos 23900€ mais IVA, incluindo campanhas em vigor.