A Nissan aumentou a gama do novo Juke com a introdução da versão Enigma. O principal destaque desta nova variante é a introdução da Amazon Alexa pela primeira vez num modelo Nissan em solo europeu. “O Nissan Juke oferece um design inovador e tecnologia avançada em um pacote verdadeiramente atraente. O Enigma baseia-se em um estilo único e conectividade inteligente para aprimorar a experiência de condução”, afirma Marco Fioravanti, vice-presidente da Nissan Europe.

Por falar em exterior, a versão Enigma recebe, igualmente, um visual distinto. De facto, está equipado de série com jantes de 19 polegadas em preto brilhante que garante uma assinatura mais desportiva. Quanto a personalização, os clientes podem optar por um revestimo em preto, ou então, duas combinações de cor: “Gun Metallic Grey” ou “Storm White” ambos com tejadilho em preto. Tudo isto é acompanhado pelo logo Enigma presente em alguns detalhes do veículo, como por exemplo, no pilar C. Já no interior, encontramos todos os argumentos reconhecidos no SUV nipónico com destaque para o ecrã central de oito polegadas que transmite as informações do sistema de infotainment NissanConnect com conectividade Apple CarPlay e Android Auto.

Quanto ao motor, tem apenas o bloco três cilindros de 1.0 litros DIG-T com 114 cavalos de potência que pode estar associado à transmissão manual de seis velocidades ou automática DCT de sete velocidades. Por fim, o Nissan Juke Enigma já está disponível nos configuradores da marca nipónica em Portugal e o preço começa nos 25680€, porém, está em vigor uma promoção que reduz o preço para 22600€. Caso prefira transmissão DCT de sete velocidades o preço sobe para os 24200€.