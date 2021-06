O novo Nissan Qashqai começa nos 29 mil euros em Portugal e vai ser oferecido em cinco níveis de equipamento.

Desde o lançamento da primeira geração que o Nissan Qashqai mostrou ser um modelo importante para a marca nipónica. Agora, na terceira geração, o SUV está mais tecnológico do que nunca e, segundo contam os responsáveis da marca, está a ser bem recebido pelo público. A Nissan revelou que, até ao momento, já receberam 10 mil encomendas de clientes europeus. “Estamos entusiasmados pela resposta dos consumidores, as 10 mil encomendas de clientes excederam em muito as nossas expectativas”, referiu Arnaud Charpentier, vice-presidente de Estratégia de Marketing e Produto da Nissan Automotive Europe.

De relembrar que o Nissan Qashqai vai ser oferecido em cinco níveis de equipamento – Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna e Tekna +, com o preço a começar nos 29 mil euros para a versão base e vai até aos 43 mil euros para o topo de gama com caixa Xtronic. Debaixo do capot, o Nissan Qashqai vai contar apenas com motorizações eletrificadas. A oferta começa com o motor 1.3 litros a gasolina com tecnologia mild hybrid de 12V, disponível em dois níveis de potência: 138cv e 240 Nm de binário ou 156 cv e 270 Nm. Na primeira opção os clientes vão contar em exclusivo com a transmissão manual de seis velocidades e tração dianteira, enquanto na segunda surge em opção a nova transmissão automática Xtronic e tração integral.