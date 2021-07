No âmbito do projeto EV36Zero, a Nissan investiu qualquer coisa como 1.17 mil milhões de euros para a construção de uma fábrica de baterias em parceria com a Envision AESC.

Tal como acontece com a Renault, a Nissan também anunciou uma parceria com a Envision AESC para a criação de uma fábrica de baterias. O projeto, que terá um investimento de 1.17 mil milhões de euros, vai ser desenvolvido em Sunderland, Reino Unido. Contudo, será mais do que a construção de uma fábrica. De facto, a Nissan quer ainda criar uma rede de carregamento com energia 100% renovável no mesmo local. Já a última novidade, e talvez mais importante, é o anúncio de um novo modelo 100% elétrico com carroçaria crossover.

Do valor investido, mais de 400 milhões serão canalizados para o desenvolvimento e produção do novo carro elétrico. De referir que este modelo vai recorrer à plataforma CMF-EV da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, ou seja, será de segmento C ou superior. “Este projeto surge como parte dos esforços pioneiros da Nissan em atingir a neutralidade carbónica durante todo o ciclo de vida dos nossos produtos. A nossa abordagem inclui não apenas o desenvolvimento e produção de veículos elétricos, mas também o uso de baterias como armazenamento de energia e a sua reutilização para fins secundários”, referiu Makoto Uchida, Presidente e CEO da Nissan.

“O anúncio de hoje resulta de longas discussões realizadas com as equipas e vai acelerar bastante os esforços na Europa para alcançar a neutralidade carbónica. A experiência e know-how adquiridos com o projeto anunciado hoje serão partilhados globalmente, aumentando assim a competitividade global da Nissan”, acrescentou.