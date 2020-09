Com o nascimento do próximo Z, a Nissan já demonstrou que está empenhada em renovar a gama de modelos desportivos. Principalmente quando percebemos que tem dois do desportivos com mais anos de mercado da atualidade. Perante isto, começam os rumores relativamente ao GT-R R35 que, de acordo com a revista japonesa Best Car Web, vai chegar ao fim da linha em 2023. Perante isto, a mesma publicação indica que pode surgir em 2022 uma edição final limitada a 20 unidades. Para além disso, deve chegar a uns expressivos 720 cavalos, a configuração concebida para criar o GT-R50 by Italdesign.

A Best Car Web afirma ainda que o alegado GT-R R35 Final Edition deve chegar a um preço de 40 milhões de Ienes no Japão, o equivalente a 316913 euros. Por agora não passa de um rumor, mas faz sentido que a edição final seja a mais poderosa, visto que já pode beneficiar da tecnologia que vai ser utilizada na próxima geração do GT-R.