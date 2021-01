A Nissan revelou a nova e-NV200 Winter Camper Concept, um protótipo criado para quem quer realizar “expedições de inverno”, segundo afirma a própria marca. Para tal, o furgão recebe argumentos para ultrapassar os obstáculos que forem surgindo no caminho, como é o caso de pneus cardados, um aumento da distância ao solo e poderosas luzes LED para melhorar a visibilidade.

No exterior, encontramos uma armação para transportar, por exemplo, os Ski, as cavas de roda recebem proteções, uma pintura especial e um tejadilho com abertura manual. No interior, a Nissan equipou o e-NV200 com uma kitchenette, espaços de arrumação e camas dobráveis. No que diz respeito a motor, mantém as mesmas soluções de fábrica, ou seja, 109 cavalos, bem como a bateria de 40 kWh que garante até 200 km de autonomia.

“Esta visão, e o conjunto inovador de acessórios disponíveis com os modelos e-NV200 base, vão deixar os motoristas e entusiastas de atividades ao ar livre empolgados para aventuras que todos desejamos no futuro”, revelou Dmitry Busurkin, diretor da Nissan. Para já, este concept não passa disso, mas nunca se sabe se chegará, ou não, a um modelo de produção.