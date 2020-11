A Nissan e a Galp anunciaram a entrada em funcionamento dos 20 novos postos de carregamento rápido em território nacional. Este grupo de postos de carregamento está espalhado por localizações como Lisboa, Porto, Odivelas, Sintra, Leiria, Coimbra, Braga, Guimarães, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Loures, Cascais, Almada e Seixal.

Para além destes novos postos, a Nissan alargou igualmente a sua rede própria, disponibilizando carregamentos rápidos aos seus clientes, sem custos, em 18 dos seus concessionários nacionais.

“Para acelerar o desenvolvimento da mobilidade elétrica em Portugal é fundamental expandir a rede de carregamento rápido, pelo que é com grande entusiasmo que inauguramos os postos instalados ao abrigo desta parceria e que, a par dos já instalados na nossa rede de concessionários, são representativos da nossa forte aposta nas infraestruturas de carregamento rápido e do nosso compromisso para permitir aos clientes Nissan uma mobilidade cada vez mais acessível. Assumimos o ano passado o compromisso de encontrar parceiros que nos ajudem a instalar postos de carga rápida em Portugal e encontrámos na Galp um parceiro com a mesma visão”, refere Antonio Melica, diretor-geral da Nissan em Portugal.

Também no seguimento desta parceria entre a Nissan e a Galp, todos os clientes de elétricos Nissan passam a beneficiar de condições especiais com o cartão GalpElectric/Nissan com um desconto de 25% em todos os pontos da rede pública Mobi.e, chegando a 33% se os clientes tiverem contrato de fornecimentos de eletricidade em casa com a Galp.

“A Galp tem vindo a realizar uma forte aposta na mobilidade elétrica e no reforço da capilaridade dos pontos de carregamento. Temos vindo a assumir investimentos significativos na transição energética sabendo do papel relevante da mobilidade sustentável. O rápido crescimento da rede, onde se integra a parceria com a Nissan, é uma das faces visíveis desta aposta que inclui também a instalação de novos pontos de carregamento em centros comerciais, parques de estacionamento e empresas”, refere Sofia Tenreiro, administradora da Galp.