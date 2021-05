Até ao próximo dia 31 de julho de 2021, os clientes Galp que adquiram um Nissan Leaf vão beneficiar de novos apoios. De facto, as duas entidades anunciaram uma nova parceria que permite uma redução de até 10 mil euros na compra de uma unidade do modelo elétrico. Assim, para além do incentivo do estado à compra de veículos de baixas emissões de 3000€, somam-se ainda condições exclusivas de fornecimento de energia da Galp para clientes Nissan (desconto de 20% na energia em casa e de 33% na energia de carregamento nos postos públicos da rede Mobi.e através do cartão GalpElectric).

«A Nissan está comprometida em continuar a assumir um papel central na mobilidade elétrica em Portugal, mudando a forma como nos movemos, e também a forma como vivemos. Por isso, estamos constantemente a procurar parcerias que signifiquem vantagens concretas e significativas para os nossos clientes. Com a Galp, temos uma parceria já longa que abrange áreas críticas da mobilidade elétrica, como sejam a rede de carregamento e a tecnologia Veículo-para a Rede (V2G). Vamos continuar a propor aos nossos clientes produtos, serviços e soluções de mobilidade cada vez mais competitivas, abrangentes e diversificadas, com o objetivo de ajudar a construir um verdadeiro Ecossistema Elétrico no nosso mercado», referiu Antonio Melica, Diretor-Geral da Nissan Portugal.