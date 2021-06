A Nissan decidiu celebrar o 50º aniversário desde a vitória do 240Z no East African Safari Rally com a criação de um concept. Falamos do Nissan Juke Rally Tribute concept que, tal como mostram as fotos da galeria em cima, ganha um visual robusto com uma personalização semelhante ao clássico utilizado na mítica prova. Para além de contar com cavas de roda mais pronunciadas para suportar a inclusão de pneus fora de estrada, recebe dois faróis adicionais no capot e apresenta-se com uma maior altura ao solo. Tendo em conta a apostar forte na eletrificação, a Nissan revela que este concept, que não vai passar disso, utilizaria uma motorização híbrida. Com isto, ia garantir uma maior eficiência e a entrega de binário instantânea em todas as condições.

“O Juke Rally Tribute Concept celebra um momento icónico na história da Nissan, com a participação e vitória do East African Rally com o Nissan 240Z em 1971”, revelou Coralie Musy, vice-presidente da Nissan Europe. “A Nissan está a escrever um capítulo emocionante na sua história, uma vez que estamos a renovar a gama de crossovers na Europa. A substituição da primeira geração do pioneiro e icónico Juke foi introduzida no final de 2019 e está a demonstrar uma grande popularidade entre os clientes. Também acabámos de lançar a terceira geração do recém-eletrificado Qashqai na Europa, enquanto o robusto X-Trail virá no próximo ano”, acrescentou.