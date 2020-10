O Nissan Juke comemora 10 anos desde a chegada ao mercado. Quando foi apresentado em 2010 surpreendeu pelo design fora do comum que garantiu uma diferenciação num segmento muito populoso como o dos SUV compactos. Revelado em março de 2010, com base no Qazana Concept de 2009, chegou aos consumidores europeus em outubro de 2010 e registou 15 mil encomendas logo nas primeiras quatro semanas.

Desde então tornou-se num dos modelos mais importantes da marca na Europa com as vendas a ultrapassar as expetativas. Destaque ainda para o lançamento em 2013 do Juke Nismo, um “super SUV” equipado com um motor 1.6 litros a gasolina com 200 cavalos, trabalhado pela Nismo. A título de curiosidade foram vendidas mais de 1.5 milhões de unidades até à chegada da segunda e atual geração que chegou em outubro de 2019. Na atual a Nissan manteve o visual arrojado, mas com linhas modernas.

A gama está assente em seis níveis de equipamento – Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna e N-Design Chic e N-Design Active. A partir daqui há um mundo de ofertas com cruzamento de pacotes de equipamento (são 6 pacotes diferentes), sendo que em termos de motorização há apenas uma escolha, o bloco 1.0 DIG-T com 117 CV, mas a opção de caixa manual ou automática de dupla embraiagem. A primeira com seis velocidades, a segunda com sete. Se quiser personalizar o seu Juke, vá awww.nissan.pte crie o seu Nissan de acordo com os seus gostos e a sua carteira.