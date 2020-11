A Nissan decidiu renovar o Micra para entrar no ano 2021 em beleza. Este que é um dos modelos mais importantes da marca em solo português, recebe novos argumentos e personalizações. Começando pelo exterior, destaque para novos faróis e farolins em LED que garantem uma aparência mais elegante, mas também novas personalizações de duas cores. A Nissan acrescenta ainda novas jantes de 16 polegadas denominadas “Genki” que são de origem nas variantes Tekna e N-Design. “Com a gama renovada para 2021, realizados um refinamento daquilo que nós sabemos que as pessoas adoram no Micra”, refere Ekaterina Apushkina, líder de Marketing da Nissan Europe.

No que toca a versões, a Nissan adicionou de forma permanente à gama o N-Sport, a ideal para quem procura um visual mais desportivo. Nesta encontramos uma dianteira com elementos em preto, capas de espelho em preto e jantes de 17 polegadas. Para além disso, encontramos a Tekna que remete para a mais equipada ao nível tecnológico. Sem esquecer, claro, as duas variantes de entrada Visia e Acenta. A Nissan fala ainda do N-Design, porém, não refere ser será uma edição permanente. Quanto ao motor será o mesmo 1.0 litros turbo e, apesar da marca não referir valores de potência, estes devem manter-se inalterados. Ou seja, os clientes devem ter à disposição 100 cavalos e 160 Nm de binário.

Por fim, no capítulo dos assistentes à condução, o Micra vem equipado de série em todas as versões com, por exemplo, assistente de arranque em subida. Para além disso, os opcionais são compostos por aviso de transposição de faixa de rodagem, reconhecimento de sinais de trânsito ou travagem automática de emergência. O renovado Nissan Micra chega aos mercados europeus ainda em novembro de 2020.

Fonte: Nissan