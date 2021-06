A Nissan viu-se obrigada a atrasar o lançamento do Ariya devido à escassez de semicondutores que continua a “assombrar” a indústria automóvel. “Há um ano, anunciámos que estávamos a apontar para meados do ano, mas depois isso, o covid-19 demorou mais do que esperávamos e existe a questão da escassez de semicondutores”, revelou Asako Hoshino, vice-presidente executivo da Nissan, num briefing que decorreu no Japão, citado pela Automotive News Europe.

O Nissan Ariya vai reforçar a gama de modelos 100% elétricos da marca japonesa, gama essa que conta apenas com o Nissan Leaf. O SUV elétrico vai ser comercializado com diferentes versões, bem como, soluções de motorização distintas. Por um lado, oferece variantes com apenas um motor elétrico e tração traseira, ou dois motores com tração integral. Já ao nível de baterias também vão existir diferenças ao permitir duas capacidades: 65 kWh e 90 kWh.

Fonte: Automotive News Europe