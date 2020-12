São cada vez mais as marcas ou departamentos específicos dentro das suas estruturas que se dedicam ao restauro de modelos clássicos ou de interesse histórico. A mais recente é a Nismo, a divisão desportiva da Nissan, que anuncia agora que vai avançar com o restauro de modelos icónicos da marca japonesa.

O eleito para dar início aos trabalhos é um modelo com uma enorme legião de fãs, o Skyline GT-R R32. E a Nismo não só promete um restauro exemplar do desportivo da Nissan, como também diz que o vai deixar melhor do que quando saiu de fábrica. Esta notícia surge no seguimento de outras nas quais anunciou o regresso à produção do motor RB26DETT, bem como de outros componentes originais.

As unidades recuperadas e melhoradas vão receber um selo de aprovação da Nismo e ainda uma placa identificativa com o número de série. O R32 é um modelo cujo valor de mercado tem vindo a subir e com estas “novas” edições oficiais, a Nismo espera preservar o seu legado, melhorando-os e mantendo-os nas estradas para que as gerações futuras possam desfrutar.

As unidades recuperadas serão alvo de um restauro completo, do chassis à carroçaria, eliminando quaisquer sinais de corrosão e recebendo uma nova pintura. Todos os elementos em falta serão adicionados e o motor recondicionado pode inclusivamente ser preparado. O habitáculo será restaurado de acordo com o design e cores originais, mas recorrendo a materiais modernos, por uma questão legal, com maior resistência ao fogo.

O cliente recebe, no final do processo, um dossier detalhado sobre os trabalhos efetuados, bem como o seu novo Skyline GT-R R32 com garantia de 1 ano ou 20 mil quilómetros.