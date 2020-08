Quando olhamos para o mercado de elétricos, percebemos que os modelos continuam a ser caros quando comparados com veículos idênticos com motor a combustão. Porém, a Nio, marca chinesa de veículos elétricos, vai lançar um plano de vendas que pretende reduzir o preço dos carros elétricos. O denominado “Battery as a Service” (bateria como serviço), permite aos clientes comprar um veículo elétrico sem bateria. Segundo a própria marca, este programa ajuda a poupar cerca de 8600 euros (70 000 RMB).

No entanto, o cliente tem de subscrever um plano de serviço de, por exemplo, 120 euros para uma bateria de 70 kWh. Assim, para além do preço reduzido na compra do veículo, o cliente fica protegido de problemas como degradação da bateria com o passar do tempo, visto que a pode trocar. Por agora, a Nio já garantiu a homologação deste novo sistema de vendas e já tem 143 pontos estratégicos da marca, onde pode realizar as trocas de bateria. Em conjunto com esta nova medida, William Li, CEO da Nio, disse em declarações à Automotive News que pretende entrar em alguns mercados europeus já em 2021.