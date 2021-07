A Nio anunciou que quer expandir o número de estações de serviço de mudança de baterias, não só na China, mas também no resto do mundo.

Durante o Nio Power Day, que decorreu em Xangai, a marca chinesa anunciou os planos de expansão para os próximos anos. Um dos pontos mais importantes passa pela Nio querer aumentar o número de estações de serviço de mudança de baterias, muito por culpa da grande procura por este tipo de serviço. Segundo a Nio, estes estabelecimentos foram utilizados 2.9 milhões de vezes, o que dá uma média de 9600 utilizações por estação. Perante isto, a Nio quer expandir este serviço com um objetivo, no mínimo, ambicioso. No total, o fabricante chinês pretende instalar 600 postos de mudança de baterias por ano a partir de 2022. Assim, deverão ter um total de 4000 estações de serviço de mudança de baterias até 2025, sendo que 1000 serão instaladas fora da China.

Talvez um dos pontos mais interessantes revelados pela Nio é que este serviço vai estar disponível para outros fabricantes que queiram juntar-se. No entanto, serão precisos ajustes para que os mesmos se tornem compatíveis com a mudança de baterias. “A Nio anunciou que disponibilizará o sistema de carregamento e troca da Nio Power e BaasS (Bateria como um serviço) para a indústria, com o objetivo de partilhar as conquistas com a indústria automóvel e utilizadores de veículos elétricos”, revelou a marca chinesa. De referir que este serviço vai entrar na Europa “pela porta” da Noruega que, em 2022, deverá ter estações de mudança de baterias em cinco cidades.