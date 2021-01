Depois de vários teasers, a Nio revelou, finalmente, o novo ET7. Este que é o quarto modelo da marca chinesa, baseia-se no protótipo apresentado em 2019 denominado Nio ET. Com características e argumentos mais do que suficientes para fazer frente ao Tesla Model S, o Nio ET7 apresenta um visual quase coupé com linhas modernas num resultado final cheio de personalidade. No capítulo das baterias, o modelo chinês vai ter três soluções. Numa primeira fase, vai ser vendido apenas com as duas mais acessíveis de 70 e 100 kWh. Estas duas permitem, de acordo com o ciclo NEDC, autonomias de 500 e 700 km respetivamente. Só no fim de 2022 é que surge a de maiores dimensões, 150 kWh, que vai chegar aos 1000 km (NEDC). De referir que estes valores devem reduzir para números relativamente inferiores quando o veículo for submetido a testes WLTP.

Quanto a potência, podemos esperar dois motores elétricos, um por eixo, que debitam cerca de 653 cavalos (480 kW) e 850 Nm de binário. Com a potência a chegar às quatro rodas motorizes, a Nio revela que o ET7 acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos. No interior, podemos ver que apresenta um visual bastante semelhante ao do Tesla Model S. De facto, o tablier minimalista conta com um ecrã central de 12,8 polegadas, enquanto à frente do condutor surge um painel de instrumentos de 10,2 polegadas. Um dos pontos destacados pela própria marca passa pela “invisibilidade” das saídas de ventilação em ambas as filas de bancos.