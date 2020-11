Elon Musk e a Tesla Cybertruck vão ter menos uma rival no que diz respeito a pick-up elétricas. A Nikola Badger, criada pela start-up norte-americana, sai dos planos após a revisão do acordo com a General Motors. De recordar que ambas as empresas tinham assinado um acordo em setembro, porém, a nova revisão ditou que a GM não vai adquirir 11% da Nikola, como estava inicialmente previsto, o que significa que não inclui o desenvolvimento da Badger. Por outro lado, o novo acordo dita que a Nikola vai continuar a poder usar a tecnologia de hidrogénio da GM, mas apenas para os camiões.

Em comunicado a Nikola afirma que “tal como previamente anunciado, o programa da Nikola Badger depende de uma parceria. A Nikola vai devolver o dinheiro das encomendas feitas pela Nikola Badger”. De referir que as encomendas para a Badger começaram em junho e, de acordo com as previsões, seria apresentada em dezembro. Com esta nova medida, os planos caíram todos por terra.