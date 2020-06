Os americanos já podem encomendar o mais recente produto da Nikola Motors, o construtor americano de veículos pesados alimentados a hidrogénio.

As encomendas abriram ontem e os americanos já poem encomendar a Badger, uma Pick-up à americana que será revelada, na forma definitiva, no Nikola World, evento anual da empresa que se vai realizar no dia 4 de dezembro, para o qual os que encomendarem agora a Badger, serão condidados.

O fundador da Nikola, Trevor Milton, está muito satisfeito com as últimas evoluções da empresa, uma start-up que desde que entrou no mercado bolsista está a crescer a sua cotação, valendo, em bolsa, mais de 25 mil milhões de euros, acima da cotação da Ford e mais do dobro da Fiat Chrysler Automobiles.

A Badger terá quase seis metros de comprimento e terá várias opções de motor. Um convencional elétrico com 480 km de autonomia ou então uma pilha de combustível com 120 Kw que duplica a autonomia do modelo elétrico.

Com 900 CV e mais de 1000 Nm, a Badger chegará dos 0-100 km/h em 2,9 segundos, tendo uma capacidade de reboque de 3600 kgs. O Badger não deverá ser vendido fora dos EUA e desconhece-se quando é que começam as entregas a clientes.