O Grupo Volkswagen revelou a estratégia New Auto que, até 2030, quer transformar o Grupo numa empresa de mobilidade orientada por software.

O Grupo Volkswagen, pela voz de Herbert Diess, CEO do grupo, apresentou a nova estratégia denominada New Auto. Esta dita as metas necessárias para transformar o Grupo numa empresa de mobilidade orientada por software, com um forte foco nas marcas e plataformas globais, algo que vai proporcionar sinergias e escala, bem como a abertura de novas fontes de lucro.

Até 2030, o Grupo Volkswagen planeia reduzir a pegada de carbono por carro em 30% ao longo do ciclo de vida e, no mesmo período, pretende que a quota de veículos elétricos aumente para 50%. Por outro lado, o Grupo Volkswagen prevê que os veículos a combustão percam importância, mais de 20%, nos próximos 10 anos.

Nesta nova era elétrica o Grupo Volkswagen vai reforçar ainda mais as sinergias entre as marcas do grupo com a criação da plataforma SSP, base essa que o Grupo planeia iniciar a produção de veículos elétricos a partir de 2026. Ao longo da sua vida útil, mais de 40 milhões de veículos serão projetados nesta base. Tal como a MEB hoje, a SSP estará aberta a outros fabricantes de automóveis.

“Introduzir a SSP significa tirar partido dos nossos pontos fortes na gestão da plataforma e desenvolver as nossas capacidades para maximizar sinergias entre segmentos e marcas. A longo prazo, a nossa SSP reduzirá significativamente a complexidade na mecatrónica. Assim, não é apenas uma premissa central reduzir CAPEX, I&D e custos unitários, em comparação com a MEB e PPE, mas também permitir ao Grupo alcançar os seus objetivos financeiros. A SSP ajudar-nos-à a gerir os desafios futuros no desenvolvimento de veículos, à medida que os automóveis se tornam cada vez mais orientados para o software”, refere Markus Duesmann, CEO da Audi.

Software globalizado

Ao nível de software, a empresa automóvel CARIAD do Grupo Volkswagen aspira a desenvolver a plataforma de software líder até 2025, como uma “espinha dorsal” para todos os automóveis do grupo. Atualmente, a entidade está a trabalhar em três plataformas de software: E³ 1.1 permite atualizações “over-the-air” para o portefólio de produtos MEB, tais como o Volkswagen ID.4, o Skoda Enyaq ou o CUPRA Born. Em 2023, a CARIAD lançará a plataforma de software premium 1.2 (E³ 1.2): Permitirá uma variedade de funções, incluindo um novo sistema unificado de infotainment e atualizações “over-the-air” para veículos Audi e Porsche. Em 2025, a CARIAD planeia lançar uma nova plataforma de software unificada e escalável e uma arquitetura eletrónica “end-to-end”.

Infraestruturas de carregamento e fornecimento de baterias são de extrema importância

Perante tamanho crescimento de oferta de carros elétricos, o Grupo Volkswagen não esquece as infraestruturas de carregamento. Neste ponto, o Grupo assegurou novas parcerias, como por exemplo a BP, Iberdrola e Enel. No total, o gigante alemão pretende implementar um total de 18 000 pontos HPC na Europa, 17 mil na China e 10 mil nos EUA e Canadá.

Quanto às baterias, o Grupo Volkswagen planeia a criação de seis gigafábricas até 2030, todas elas na Europa. A primeira será na Suécia, operada pela Northvolt AB, seguida por uma em Sazgitter, Alemanha e em Espanha. Para além disso, está a introduzir um formato unificado de célula de bateria que permite reduzir até 50% os custos de produção.

Condução autónoma “vai mudar o jogo”

Por fim, o Grupo Volkswagen quer ter até 2030 a mobilidade como serviço e o transporte como serviço, totalmente autónomos. Com projetos-piloto em Munique, Alemanha, o Grupo Volkswagen está atualmente a testar os primeiros autocarros autónomos e planeia lançar projetos semelhantes noutras cidades da Alemanha, China e EUA. Em 2025, a Volkswagen planeia oferecer o seu primeiro serviço autónomo de mobilidade na Europa, seguindo-se logo depois os EUA.