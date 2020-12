A Naran Automotive revelou novos dados sobre o seu primeiro veículo, o hipercarro também ele designado por Naran. Conta com um motor V8 5.0 litros, biturbo, com 1048 cavalos que foi, outrora, o motor 4.4 litros que a BMW coloca, por exemplo, no seu M8. Aliás, esta criação tem como base o modelo de Munique.

Tal como o coupé desportivo alemão, o Naran conta com um sistema de tração integral inteligente e é também possível enviar toda a potência para as rodas traseiras. No entanto, para uma fase seguinte, a Naran promete desenvolver uma versão com motor V12, também de origem BMW, uma versão altamente modificada do motor usado pela Rolls-Royce.

As jantes de 22 polegadas são em fibra de carbono e a suspensão Öhlins é totalmente configurável. Os travões são, obviamente, carbo-cerâmicos. Com este “Naran Naran”, a marca pretende rivalizar com propostas como o McLaren Speedtail e o Aston Martin Vulcan. Apenas serão produzidas 49 unidades nesta primeira fase e o seu preço base aproxima-se de 1 milhão de euros.