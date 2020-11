A construção das Aston Martin Residences em Miami ainda está por terminar, mas este foi o cenário escolhido pela marca britânica para apresentar o seu SUV DBX. O edifício tem 65 andares e 391 apartamentos com preços a variar entre os 800 mil e os 42 milhões de euros. A sua construção deverá estar terminada em 2022.

No entanto, a Aston Martin já fez saber que os clientes que optarem por uma das 7 penthouses ou uma das 38 Signature Residences recebem um dos seus automóveis, ou um DBX ou um DB11. Já o cliente de carteira ainda mais recheada que adquira a penthouse com três pisos no topo do edifício, recebe, atenção, um Aston Martin Vulcan, modelo limitado a apenas 24 unidades.

Até ao momento, 60% de todos os apartamentos já foram vendidos. Não sabemos se o Vulcan já tem dono, mas com um motor V12 de 7.0 litros com mais de 800 cavalos e um preço de quase 2 milhões de euros, parece-nos um excelente pack “casa+carro” pelo preço pedido.