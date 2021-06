A Mountune, preparadora britânica especializada em modificações a modelos da Ford, apresentou um novo upgrade para os desportivos Ford Fiesta ST e Puma ST. Os dois modelos vão poder receber o denominado M260 SMARTflash, uma reprogramação que deixa o motor três cilindros 1.5 Ecoboost a gasolina com 260 cv e 365 Nm de binário, um aumento face aos 200 cv e 290 Nm de binário com que ambos os desportivos saem de fábrica. A Mountune refere que este produto pode ser adquirido por 785 euros, porém, se já tiver um dos kits já existentes da marca, os M225 e M235, ambos com um aumento de potência inferior, os clientes têm uma espécie de desconto e apenas precisam de pagar 115 euros.

Para além do aumento de potência, esta modificação altera o som que sai do escape, o launch control é reprogramado, inclui modo antiroubo e otimiza o “no-lift Shift”. A preparadora aconselha ainda a inclusão de tubos de indução e de carga e um novo intercooler para suportar o aumento de temperaturas.