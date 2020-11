A Morris está pronta para regressar às estradas com uma moderna interpretação da sua carrinha J-Type. O estilo é assumidamente inspirado no design original, mas a carroçaria esconde uma moderna plataforma modular focada na eletrificação.

Graças à versatilidade da plataforma, a Morris pretende lançar versões de passageiros e uma pick-up para complementar a oferta de comerciais. A carroçaria é construída em fibra de carbono e a bateria de iões de lítio permite-lhe percorrer cerca de 320 quilómetros entre cargas.

A tecnologia de bordo permite igualmente carregar a bateria através de postos de carregamento rápido e está igualmente configurada para uma ligação “vehicle to grid”. No futuro, poderá também dispor de tecnologia de condução autónoma.

O habitáculo destaca-se pela combinação de design minimalista e grande funcionalidade e a Morris propõe várias versões para a sua carrinha, desde, por exemplo, uma para serviço de táxi e outra com a configuração de carrinha de gelados. Existe até um configurador para se personalizar a carrinha a gosto.

A nova Morris JE é construída perto da fábrica do modelo original e deverá custar cerca de 67 mil euros no Reino Unido. As encomendas estão abertas e as primeiras entregas deverão começar no final do próximo ano.