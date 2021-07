A versão híbrida plug-in do Jeep Wrangler vai contar com uma ampla seleção de peças de substituição e acessórios de personalização todo-o-terreno ou urbano.

O Jeep Wrangler 4xe é a versão híbrida plug-in do modelo, mas isso não significa que o mesmo vai perder as suas reconhecidas aptidões todo-o-terreno, bem pelo contrário. Para além disso, a Mopar revelou que criou mais de 100 acessórios de personalização para o Jeep. Em função dos diferentes estilos de vida dos clientes, ou seja, focado no fora de estrada ou carácter urbano, os clientes vão encontrar uma ampla seleção de produtos.

Na vertente todo-o-terreno, destacam-se os “Tube Steps” pretos associados às proteções das soleiras com o logo Wrangler e a grelha frontal. A personalização continua com os diversos autocolantes disponíveis, como o grafismo “Moab” na lateral ou o famoso “1941” no capô, recordando, é claro, uma data de grande simbolismo para a Jeep: a da criação do Willys. Além disso, para acentuar a índole todo-o-terreno, sugerem-se as barras de tejadilho porta-tudo especiais para boxes, caiaques, canoas e muito mais, e o gancho de reboque para montar o porta-bicicletas especificamente desenhado para veículos elétricos, mais pesados.

No carácter mais urbano os clientes vão encontrar tampas de válvulas pretas ou cromadas com o logo Jeep, mais de dez capas de roda de 32” e elementos cromados, como estribos laterais tubulares e proteções de soleiras. Sem esquecer as jantes específicas de 17” que conferem ao novo Wrangler 4xe ainda mais elegância e caráter desportivo. Por fim, Todos os acessórios e serviços dedicados ao novo Wrangler 4xe estão disponíveis naMopar Store, o site de eCommerce oficial da Mopar