A Lego Technic mostrou-nos em 2020 várias criações relacionadas com o mundo automóvel. Contudo, nenhum é tão radical como o deste artigo: um Monster Truck. Para quem segue este tipo de competição, sabe que o Grave Digger é um dos mais conhecidos. Este é ainda acompanhado pelo D-Max e, ambos, vão começar a ser comercializados a 1 de janeiro de 2021.

Como já é comum nos brinquedos da Lego, as duas versões são bastante detalhadas para ficarem as mais idênticas possíveis com a realidade. No caso do Grave Digger, os “construtores” com sete ou mais anos, vão ter 212 peças, enquanto no D-Max o número salta para os 230. Estes dois são bem mais baratos quando comparados, por exemplo, com o Lamborghini Sian onde o preço supera os 300 euros e é composto por mais de 1000 peças. Ou seja, a Lego também pensa nos mais novos, principalmente por estas criações seram mais fáceis de completar.