A ABT, conceituada preparadora alemã, já provou que consegue fazer alguns dos carros mais radicais do mundo. No entanto, com a mais recente preparação mostram que o “tunning” não é apenas para carros desportivos e topos de gama, mas também para soluções mais económicas. De facto, a ABT criou um “kit” de aumento de potência para os carros equipados com o motor 1.5 TSI de 150 cavalos. Para quem não sabe, este motor do Grupo Volkswagen equipa carros como o Volkswagen Golf, Audi A3, Seat Leon, entre outros.

O denominado “ABT Engine Control Power” permite atingir mais 27% de potência sem que sejam necessárias alterações mecânicas. Traduzindo isto para números, a potência sobe dos 150 cavalos e 250 Nm de binário para 190 cv e 290 Nm. Este aumento é notável e tudo isto por 1249 euros, valor esse que é de apenas 999 euros para os três primeiros meses do produto.