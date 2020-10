Se gosta de automóveis com design irreverente e arrojado ou do formato SUV, tão na moda, ou ainda daqueles veículos com inspiração retro, ou também de tudo isto junto num só automóvel, então o mais recente modelo da Mitsuoka pode muito bem ser o carro ideal para si.

Uma confusão de estilos, um caos visual que, no geral, acaba por ter a sua piada. Esta é a sensação com que ficámos depois de ver as imagens do Buddy, o SUV da japonesa Mitsuoka desenvolvido com base num mais discreto e consensual Toyota RAV4. Isto porque a secção dianteira do Buddy parece ter saído de um SUV Chevrolet da década de 1980. O desenho não engana, bem como a quantidade de cromados utilizados.

Também atrás a abordagem se mantém, embora ligeiramente mais discreta. As luzes estão agora posicionadas na vertical e o para-choques é também cromado. A Mitsuoka não revelou fotos do habitáculo, algo que, principalmente para os fãs do Toyota RAV4, até pode ser algo positivo. As motorizações são partilhadas com o SUV da Toyota no seu mercado doméstico, ou seja, o Buddy pode inclusivamente ser híbrido.